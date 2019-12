Redmi Note 8 in offerta a 143 Euro è lo smartphone economico da comprare

Se state cercando uno smartphone economico e performante da comprare o da regalare a Natale, vi segnaliamo l’ottima offerta Amazon dedicata al Redmi Note 8. Il mid-range di Xiaomi, infatti, viene proposto ad un prezzo di appena 143 Euro nella variante “base” con 3 GB di memoria RAM e 32 GB di storage interno.

Nonostante la dotazione contenuta, la configurazione 3/32 GB è più che sufficiente per gestire i compiti base di uno smartphone, soprattutto per tutti gli utenti che non hanno particolari esigenze a parte le solite app di messaggistica e social network. Per chi vuole una versione più completa, segnaliamo che la variante 4/64 GB costa 163 Euro.

Il Redmi Note 8, ricordiamo, può contare sul SoC Snapdragon 665, garanzia di ottime prestazioni per la fascia di prezzo, su di un display IPS da 6.3 pollici con risoluzione Full HD+ e su di una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel. Lo smartphone ha una batteria da 4000 mAh.

Ecco i link per sfruttare le offerte Amazon del giorno riservate al Redmi Note 8. Da notare che la consegna è prevista per dopo Natale e che lo smartphone è spedito direttamente da Amazon.

