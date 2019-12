Samsung Galaxy Note 9: sempre più vicino l’aggiornamento stabile ad Android 10

In queste ore, Samsung ha rilasciato una nuova beta dell’aggiornamento ad Android 10 con One UI 2.0 per il Samsung Galaxy Note 9, l’ex top di gamma della casa coreana che sarà uno dei prossimi smartphone Galaxy a ricevere l’update alla più recente versione del sistema operativo mobile di Google personalizzata dalla nuova UI di Samsung.

La nuova beta di Android 10 per Samsung Galaxy Note 9 conferma che l’aggiornamento stabile è vicinissimo. Il nuovo update della beta, infatti, introduce solo un bug fix (oltre alle patch di sicurezza) al firmware del Note 9 basato su Android 10 confermando come il rilascio della versione stabile sia oramai prossimo.

Ricordiamo che, secondo la roadmap ufficiale, l’aggiornamento ad Android 10 per Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe arrivare nel corso del mese di gennaio 2020. A questo punto, non è escluso che il nuovo update possa arrivare già nel corso di questa settimana considerando che lo sviluppo del firmware sembra essere praticamente concluso.

Prima di chiudere, ricordiamo che Samsung sta per presentare il nuovo Samsung Galaxy Note 10 Lite, un nuovo smartphone che riprenderà parte delle specifiche del Note 9 e arriverà sul mercato con Android 10 e One UI 2.0 già pre-installata nel corso del prossimo mese di gennaio. Continuate a seguirci per saperne di più sulle novità per la gamma Note.