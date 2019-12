Tre: sino a 100 GB a 6,99 Euro al mese con la nuova offerta di Natale

A partire da questa settimana e per tutto il periodo natalizio, i negozi Tre permetteranno di attivare una nuova offerta operator attack. Si tratta di Play 50 Unlimited, tariffa disponibile per chi passa a Tre da Iliad o da alcuni operatori virtuali. L’offerta in questione mette a disposizione minuti illimitati e 50 GB in 4G al costo di 6,99 Euro al mese con attivazione gratuita (la SIM costa invece 10 Euro una tantum).

L’offerta prevede l’addebito dei rinnovi su credito residuo. Per chi opta per l’addebito dei rinnovi su conto corrente o carta di credito, invece, i GB disponibili raddoppiano e, quindi, al costo di appena 6,99 Euro al mese si avranno a disposizione ben 100 GB di traffico dati sotto rete 4G (in questo caso è previsto un costo di attivazione di 6,99 Euro).

Da notare che le offerte Tre prevedono la funzione Giga Bank che permette di recuperare i GB non utilizzati che potranno essere riutilizzati nel mese successivo, senza costi aggiuntivi di alcun tipo. Al momento, questa nuova offerta Tre non presenta una data di scadenza. Molto probabilmente, la tariffa promozionale resterà attiva per tutto il periodo natalizio. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti relativi alle migliori tariffe per smartphone disponibili sul mercato.