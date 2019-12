Sony: i prossimi smartphone avranno il display con foro

Sony non ha alcuna intenzione di abbandonare il mercato smartphone, nonostante il crollo di vendite registrato negli ultimi anni. La casa nipponica si prepara al lancio di un nuovo smartphone, probabilmente si tratterà di Xperia 3, che verrà svelato al Mobile World Congress 2020 di febbraio. Il device, secondo alcune indiscrezioni di queste ore, potrà contare su di un display con foro per la fotocamera anteriore.

Per la sua nuova generazione di smartphone, Sony potrebbe continuare ad adottare il display in 21:9 che verrebbe poi arricchito con l’introduzione del foro, posizionato centralmente come sui più recenti Samsung Galaxy. Questa soluzione permetterebbe alla casa nipponica di ridurre drasticamente le cornici, come evidenziato nel render allegato all’articolo.

I piani di Sony per il futuro non sono ancora chiari. Al MWC 2020 dovrebbe debuttare un nuovo top di gamma (Xperia 3 con Snapdragon 865, supporto al 5G e sino a 12 GB di RAM) che potrebbe essere affiancato da nuovi mid-range, smartphone che potrebbero adottare un design molto simile al top di gamma, presentando il display con foro.

Maggiori dettagli sui futuri smartphone di Sony arriveranno nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati ai nuovi prodotti della casa nipponica in arrivo nel corso del 2020.