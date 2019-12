Le patch di dicembre arrivano su Xiaomi Mi A3, Mi A2 e Mi A2 Lite

Giornata di aggiornamenti in casa Xiaomi col colosso cinese che ha coinvolto i suoi tre Android One più recenti. Xiaomi Mi A3, Mi A2 e Mi A2 Lite stanno così ricevendo in queste ore un nuovo update che contiene le patch di sicurezza aggiornate a questo mese di dicembre 2019.

Va sottolineato che gli utenti di Xiaomi Mi A3 si aspettavano l’arrivo di Android 10 entro la fine di questo 2019: il produttore non sta però brillando per quanto riguarda le tempistiche degli aggiornamenti (anche i mensili arrivano spesso durante la seconda metà del mese, come in questo caso) e ci sarà quindi da attendere ancora.

In tutti e tre i casi, peraltro, al di là delle consuete risoluzioni di bug e generali miglioramenti delle prestazioni di sistema, non vengono segnalate ulteriori novità. Nei changelog, piuttosto scarni, si fa per lo più riferimento proprio alle patch Android di questo mese.

L’update ha un peso di circa 100 MB e, importante sottolinearlo, almeno nel caso di Xiaomi Mi A3 è stato già segnalato anche da diversi utenti italiani. Se non avete ancora ricevuto la notifica, il consiglio è quello di controllare manualmente la presenza dell’aggiornamento, seguendo il percorso “Impostazioni-Sistema-Avanzate-Aggiornamenti di sistema”.

