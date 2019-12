Oppo A91 e A8 sono ufficiali: schede tecniche e prezzi

Oppo ha ufficializzato oggi, rendendoli disponibili sul proprio sito ufficiale, due nuovi smartphone di fascia media. Si tratta di Oppo A91 e Oppo A8: andiamo a scoprirli nel dettaglio, con specifiche tecniche e prezzi comunicati dal produttore asiatico, ricordando che i due device saranno inizialmente disponibili solo in Cina.

Oppo A91

Lo smartphone arriva con un display AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione in Full HD+ e aspect ratio pari a 20:9. Sotto il cofano è presente un Helio P70 di MediaTek, accompagnato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Spiccano, ovviamente, le quattro fotocamere posteriori: sensore principale da 48 MP, grandangolare da 8 MP, profondità da 2 MP e macro da 2 MP. Nel notch a goccia trova spazio invece una fotocamera anteriore da 16 MP, il sensore per le impronte digitali è integrato nel display.

Oppo A91 vanta poi una batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida VOOC 3.0 a 30 W, mentre Android 9 Pie è presente di serie con personalizzazione ColorOS 6.1 (c’è anche la funzionalità Gameboost 2.0). Le colorazioni disponibili sono rosso, blu e azzurro gradiente, il prezzo è di 1.999 yuan, poco meno di 260 euro.

Oppo A8

In questo caso il display è da 6.5″ in HD+, con rapporto di forma pari a 20:9. Il processore è l’Helio P35 con configurazione RAM-storage da 4+128 GB. Le fotocamere posteriori sono 3 (12+2+2 MP), mentre nel notch a goccia c’è la selfie-cam da 8 MP. Bene la batteria da 4.230 mAh, in questo caso il sensore per le impronte è pero situato sul retro. Nessuna differenza sul piano del sistema operativo. Oppo A8 è disponibile in una versione nera da 1.199 yuan, 154 euro al cambio attuale.