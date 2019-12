Realme 5i in rampa di lancio: spuntano render e possibili specifiche tecniche

A poche settimane dal lancio in Italia del Realme 5 e qualche giorno dopo le prime certificazioni ottenute, si comincia a sapere qualcosa in più su Realme 5i. Il sub-brand di Oppo, da molti pronosticato come il grande rivale di Redmi nel 2020, si appresta così a lanciare un nuovo medio-gamma di cui oggi sono trapelate le prime specifiche tecniche corredate da alcuni render stampa.

Realme 5i dovrebbe così arrivare con un display con diagonale da 6.5 pollici e con risoluzione in HD+: lo schermo sarà poi caratterizzato dalla presenza di un notch a goccia, con una fotocamera anteriore da 8 MP al suo interno.

Il device girerà poi su uno Snapdragon 665 di Qualcomm, accompagnato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno. Lo smartphone, che sarà dual-SIM, avrà poi nella batteria uno dei suoi punti di forza visto che viene segnalata una capacità da ben 5.000 mAh.

Non è tutto: degno di nota anche il comparto fotografico, vista la presenza di ben 4 sensori (12+8+2+2 MP) sul retro. Integrato nella scocca posteriore anche il sensore per le impronte digitali, mentre le colorazioni, basandosi sui render che troverete nella galleria in alto, dovrebbero essere blu e verde. Non ci sono dettagli sul possibile arrivo di Realme 5i anche in Europa, ne sapremo di più quando lo smartphone sarà ufficializzato dal produttore cinese.