Un Apple Watch series 5 in (PRODUCT)RED nel 2020?

Stando a quanto oggi scrive WatchGeneration, nel giro di qualche mese dovrebbe essere lanciata una nuova versione dell’apprezzatissimo Apple Watch Series 5. Più in particolare, la fonte in questione fa riferimento ad un non meglio precisato database interno di Cupertino in cui si fa riferimento ad una variante in alluminio con colorazione rossa.

Facile quindi prevedere che si tratti della tinta (PRODUCT)RED che già in passato ha caratterizzato alcuni prodotti della mela morsicata: basti pensare all’iPod Touch ma anche agli iPhone 7 e iPhone 8. Proprio tenendo in considerazione questi ultimi due iDevice, le cui versioni in (PRODUCT)RED furono lanciate nel corso della primavera del 2017 e del 2018, Apple Watch Series 5 in rosso potrebbe essere ufficializzato nel keynote di marzo che Apple è solita tenere.

Ricordiamo che l’ultima generazione dello smartwatch più diffuso al mondo è ad oggi disponibile nelle colorazioni oro, argento e grigio spazio. E’ comunque opportuno sottolineare che la sola presenza di un riferimento di questo tipo in un database interno non dà comunque la certezza di un lancio sul mercato.

Apple Watch Series 5, d’altronde, viste le tante funzionalità che hanno segnato un importante salto generazionale rispetto al predecessore, non ha bisogno di particolari spinte dal punto di vista delle vendite. Intanto è disponibile anche su Amazon Italia: Apple Watch Series 5 (GPS, 44 mm) Cassa in Alluminio, Grigio Siderale e Cinturino Sport - Nero