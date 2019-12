Samsung Galaxy A50 e Tab S5e ricevono le patch di gennaio

Samsung continua a stupire per la rapidità con cui porta gli aggiornamenti mensili, legati alla sicurezza, sui suoi smartphone di fascia media. Che, per inciso, da diversi mesi ormai anticipano non solo i top di gamma, ma anche gli stessi Google Pixel.

Protagonista assoluto anche questo mese è l’ottimo Samsung Galaxy A50 che, assieme al Galaxy Tab S5e, sta ricevendo da qualche ora le patch di sicurezza Android aggiornate a gennaio 2020. Si tratta in entrambi i casi di un update legato solo alle patch, come confermano i changelog ufficiali. A tal proposito, ecco le sigle delle due build che sono in fase di roll out: A505FNPUU3ASL6 nel caso dello smartphone, T725XXS1ASL2 in quello del tablet.

Mentre vi scriviamo i primi feedback a riguardo arrivano solo in alcuni mercati come Russia, Cile e Brasile ma, come già accaduto nei mesi scorsi, gli utenti italiani non tarderanno nel veder comparire la notifica via OTA circa la disponibilità dell’update. Come sempre si può controllare manualmente la presenza dell’aggiornamento tramite l’apposita voce nelle impostazioni di sistema.

E’ importante ricordare che le patch di gennaio avevano già fatto una prima apparizione sul Galaxy S9 ma in quel caso si trattava della terza beta di Android 10, atteso a gennaio nella sua versione stabile sul top di gamma del 2018.

Samsung Galaxy A50 è in vendita su Amazon: Samsung Galaxy A50 2019 Smartphone, Display 6.4" 128 GB Espandibili, Dual Sim, Nero [Versione Italiana]