Realme Buds Air ufficiali: ecco prezzo e specifiche delle cuffiette true-wireless

Erano state anticipate da un leak nei giorni scorsi, oggi Realme Buds Air sono state ufficializzate dal produttore cinese. Si tratta delle nuove cuffiette wireless ispirate, in modo evidente, alle celeberrime AirPods di Apple anche se dal punto di vista estetico va subito sottolineata la presenza di una colorazione gialla che si aggiunge a quelle “classiche”, nera e bianca.

Quali sono le caratteristiche di Realme Buds Air? Il primo dettaglio da mettere in risalto è la presenza della cancellazione attiva del rumore ambientale, una specifica che accomuna le true wireless solo di alta gamma. C’è la connettività Bluetooth 5.0 (altro dettaglio da non sottovalutare), mentre con la modalità gioco si va ad ovviare ad uno dei difetti più evidenti degli auricolari true-wireless, il lag audio che in questo caso viene ridotto a 120 ms.

Realme ha poi puntato molto sui controlli touch che verteranno principalmente sulla riproduzione musicale e sulla possibilità di rispondere o rifiutare una telefonata. C’è anche la possibilità di attivare direttamente Google Assistant, mentre sempre restando in tema gaming, con una pressione prolungata su entrambi gli auricolari si può uscire in un batter d’occhio (o d’orecchio…) dalla modalità di gioco.

Realme Buds Air arrivano con un case di ricarica fornito di serie, ricaricabile tramite USB di tipo C o via wireless: l’autonomia dichiarata è di 3 ore di utilizzo continuo. Per il momento le cuffiette sono in vendita nel mercato indiano a 3.999 rupie che, al cambio attuale, corrispondono a circa 50 euro. Vedremo se nelle prossime settimane ne sapremo di più su un eventuale arrivo in altri paesi.