Realme si prepara a sfidare il Redmi K30 5G con il nuovo X50 5G, ecco le specifiche

Il MIIT China (Ministry of Industry and Information Technology) ha appena certificato un nuovo smartphone Realme che, secondo una fonte cinese, dovrebbe essere il nuovo Realme X50 5G, smartphone di fascia medio-alta che andrà a sfidare il Redmi K30 5G, presentato dal brand di Xiaomi la scorsa settimana.

Il nuovo Realme X50 5G arriverà sul mercato con un ampio display LCD con diagonale di 6.6 pollici. Lo smartphone potrà, inoltre, contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 765G, il nuovo chipset di Qualcomm destinato a diventare il nuovo punto di riferimento del mercato di telefonia mobile per i prossimi mesi. Si tratta dello stesso SoC che troviamo sul Redmi K30 5G in arrivo nei negozi cinesi tra qualche settimana.

Secondo le prime indiscrezioni, inoltre, il nuovo Realme X50 5G avrà un sensore fotografico principale Sony IMX686 da 64 Megapixel. Si tratta dello stesso sensore montato dal futuro rivale Redmi K30 5G che, quindi, verrà sfidato da Realme anche per quanto riguarda il comparto fotografico.

Per il momento, le informazioni sul nuovo smartphone di Realme sono limitate. Maggiori dettagli sul progetto potrebbero emergere nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per saperne di più sul futuro best buy del marchio cinese.