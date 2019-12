Surface Pro 7: ecco l’offerta di Natale di Amazon sul tablet Windows 10

Terminata la lunga serie di offerte natalizie e passata l’ansia dei regali, ripartono le offerte tradizionali dedicate ai prodotti tech. Tra le offerte Amazon del 25 dicembre troviamo un’ottima proposta dedicata al Surface Pro 7. Il tablet Windows 10 di Microsoft viene, infatti, proposto in sconto nella variante con Intel Core i5, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno che rappresenta, per molti, la configurazione più equilibrata e vantaggiosa del Surface Pro 7.

Grazie alle offerte Amazon di oggi, il Surface Pro 7 con questa configurazione è acquistabile a 1049 Euro, con uno sconto di 350 Euro (il 25%) del prezzo di listino. Il tablet è venduto e spedito da Amazon. Da notare che la versione base del Surface Pro 7 (processore Intel Core i5, 8 GB di RAM ma solo 128 GB di storage) costa 899 Euro. Molto interessante anche l’offerta dedicata alla versione con i5, 16 GB di RAM e 256 GB di storage che viene proposta a 1229 Euro.

Ecco il link alle offerte:

Ad un prezzo di 113 Euro, invece, è possibile acquistare la tastiera-cover, un accessorio essenziale per poter sfruttare al massimo le potenzialità del tablet di Microsoft, un dispositivo in grado, per molti utenti, di rimpiazzare completamente il notebook. Ecco il link per l’acquisto della tastiera–cover: