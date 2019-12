Samsung Galaxy M31 si mostra in un primo benchmark in attesa del debutto

Nel corso dei primi mesi del prossimo anno si registrerà il debutto del nuovo Samsung Galaxy M31. Lo smartphone, destinato in particolare ad i mercati emergenti, potrebbe arrivare anche in Europa per essere presentato, come avvenuto con gli altri smartphone della serie Galaxy M, come un vero e proprio battery phone.

Il nuovo Samsung Galaxy M31 è stato avvistato in queste ore su GeekBench. Nel primo test che ha visto protagonista lo smartphone è emersa la presenza del SoC Exynos 9611, lo stesso proposto dal nuovo Galaxy A51 in arrivo sul mercato italiano a gennaio, che sarà supportato da almeno 4 GB di memoria RAM. Lo smartphone arriverà sul mercato con il sistema operativo Android 10 personalizzato dalla nuova versione della One UI.

Per ora, non ci sono ancora informazioni in merito alla batteria del nuovo Samsung Galaxy M31. Lo smartphone dovrebbe, in ogni caso, presentare un’unità da almeno 5.000 mAh garantendo così un’autonomia ben al di sopra della media. Maggiori dettagli in merito al futuro M31 ed agli altri smartphone della gamma Galaxy M arriveranno, di certo, nelle prossime settimane.

Ricordiamo che in Italia è possibile acquistare il Galaxy M30s che, grazie alla sua batteria da 6.000 mAh, è uno dei migliori smartphone per quanto riguarda la batteria.