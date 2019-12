Surface Pro 7 torna in offerta su Amazon in vista del Natale, si parte da 759 Euro

Tra le offerte Amazon in vista del Natale oramai alle porte torna il Surface Pro 7, il tablet Windows 10 che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per tutta la gamma di dispositivi Windows 10. Tra le offerte disponibili segnaliamo, in particolare, una promozione dedicata alla versione entry level ed un’altra dedicata ad una variante decisamente più ricca ed interessante.

Grazie alle promozioni disponibili oggi, è possibile acquistare al prezzo di 759 Euro (grazie ad uno sconto extra di 39 Euro che si applica in automatico appena inserito il dispositivo nel carrello) la versione base del Surface Pro 7 con Intel Core i5, 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage SSD. Questa variante con tastiera-cover integrata costa 912 Euro.

Per gli utenti più esigenti segnaliamo la possibilità di acquistare la variante con Intel Core i5, 16 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno al prezzo di 1229 Euro, con quasi 400 Euro di sconto rispetto al prezzo di listino. Da notare, inoltre, che questa variante è acquistabile in abbinamento alla tastiera cover a 1342 Euro.

Ecco i link per sfruttare le nuove offerte dedicate al Surface Pro 7. Sottolineano che il tablet è venduto e spedito da Amazon e che per chi acquista oggi è prevista la consegna in tempo per Natale.