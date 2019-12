Huawei Mate Xs: il nuovo smartphone pieghevole sarà al MWC 2020

Nonostante l’impossibilità di ottenere la certificazione Google per i suoi smartphone, Huawei non ha alcuna intenzione di abbandonare il mercato europeo. La conferma arriva dalla scelta di presentare il nuovo Huawei Mate Xs in occasione del Mobile World Congress 2020, in programma nel mese di febbraio del prossimo anno.

Si tratta del nuovo smartphone con display pieghevole della casa cinese che dovrebbe arrivare sul mercato internazionale, secondo i primi rumors, a partire dalla primavera del 2020. Alla fiera di Barcellona, quindi, Huawei presenterà un prodotto finito e non un prototipo la cui uscita sul mercato è distante molti mesi.

Rispetto al Mate X, come facilmente prevedibile, il nuovo Huawei Mate Xs sarà più resistente, soprattutto per quanto riguarda la cerniera. A gestire il funzionamento dello smartphone ci sarà invece il SoC Kirin 990 con supporto al 5G affiancato da specifiche tecniche da vero top di gamma. E’ già stata confermata l’uscita in Europa.

Ricordiamo che Huawei ha anche confermato che a marzo, nel corso di un evento in programma a Parigi, verrà presentato il nuovo Huawei P40, nuovo top di gamma della casa cinese che, come il Mate Xs, non avrà la certificazione Google ma potrà contare esclusivamente sui Huawei Mobile Services.