iPhone 12 con sensore di impronte sotto al display, nuove conferme da un brevetto

Apple ha depositato un nuovo brevetto che anticipa l’introduzione nella sua gamma di dispositivi di un inedito sensore di impronte digitali sotto al display. Questo sensore, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere presente già dai nuovi iPhone 12 in arrivo nel corso del prossimo mese di settembre 2020.

Il nuovo sensore di impronte sarà di tipo ottico, come già confermato da alcuni analisti secondo cui Apple avrebbe giudicato non ancora matura la tecnologia dei sensori ad ultrasuoni. Da notare, inoltre, che i nuovi sensori sotto al display potrebbero diventare un punto di riferimento anche per altri dispositivi di Apple a partire dagli iPad e, successivamente, anche per l’Apple Watch.

Il ritorno del Touch ID, questa volta con un sensore posizionato sotto al display, non significherà un abbandono del Face ID, che tornerà anche sui nuovi iPhone 12. Apple continuerà a puntare sul sistema di riconoscimento facciale che potrebbe lavorare in parallelo al sensore di impronte digitali, andando così a massimizzare la sicurezza del dispositivo.

Maggiori dettagli in merito ai nuovi iPhone 12 ed al ritorno del Touch ID potrebbero arrivare già nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sulla questione. Ricordiamo che Apple presenterà a marzo il nuovo iPhone 9 che, riprendendo il design di iPhone 8, avrà il sensore di impronte digitali integrato nel tasto Home.