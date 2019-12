WhatsApp, ecco per chi saranno disponibili i messaggi che si autodistruggono

Torniamo a parlare di una delle funzionalità più attese di WhatsApp nelle prossime settimane: ci riferiamo alla possibilità di impostare una durata per la visualizzazione di un determinato messaggio. Scaduto il tempo, tale messaggio dovrebbe poi scomparire definitivamente dalla chat in questione e dai server della popolare app di messaggistica istantanea.

L’autodistruzione dei messaggi, in realtà, dovrebbe avere uno scopo più preciso e che di fatto ne limiterebbe (almeno all’inizio) il suo campo d’uso. Come sempre in questi casi è WABetaInfo a fornire nuovi dettagli sulla vicenda, andiamo a scoprirli.

Coi precedenti rumors e con gli indizi trapelati su alcune versioni beta di WhatsApp, si pensava che questa feature potesse essere resa disponibile sia nelle chat “singole” che nei gruppi. Invece dovrebbe essere disponibile soltanto nei gruppi e avrebbe come unico scopo quello di “pulire” e rendere più comoda la visualizzazione delle conversazioni soprattutto nel caso in cui siano presenti numerosi partecipanti.

Chi volesse quindi utilizzare questa funzionalità con una singola persona, dovrà giocoforza creare un gruppo ad hoc e attivare quindi l’opzione relativa. Vale la pena ricordare che non sono ancora note le tempistiche ufficiali relative al rilascio di questa funzionalità in una versione stabile di WhatsApp, esattamente come nel caso del tema scuro.