Xiaomi Mi 9T Pro a 379 Euro e Redmi Note 8 4/64 GB a 162 Euro tra le offerte Amazon di oggi

Continuano le offerte Amazon per chi è in cerca di un nuovo smartphone da regalare (o regalarsi) per Natale 2019. Tra le proposte del giorno segnaliamo anche lo Xiaomi Mi 9T Pro, il top di gamma con Snapdragon 855 e display con fotocamera anteriore a scomparsa, e il Redmi Note 8, uno dei migliori prodotti sul mercato per chi vuole spendere meno di 200 Euro.

Grazie alle offerte Amazon di oggi, lo Xiaomi Mi 9T Pro con 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno può essere acquistato ad un prezzo di 379 Euro risultando, quindi, una delle migliori soluzioni per chi cerca un top di gamma a prezzi davvero ottimi.

Segnaliamo che in sconto, a circa 290 Euro, c’è anche il Mi 9T con Snapdragon 730, 6 GB di RAM e 64 GB di storage. Il Redmi Note 8, invece, è disponibile ad un prezzo di 162 Euro con 4 GB di RAM e 64 GB di storage. La versione con 4 GB di RAM e 128 GB di storage costa 179 Euro. Da notare, invece, che la versione 3/32 GB costa appena 138 Euro.

Tutti gli smartphone proposti sono spediti direttamente da Amazon. Per essere sicuri che il dispositivo acquistato arrivi entro Natale è necessario concludere l’acquisto nel minor tempo possibile. Ecco i link alle offerte:

