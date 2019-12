Xiaomi Mi Note 10 Pro partono le vendite, ecco prezzo e specifiche

In queste ore, Xiaomi ha aperto i pre-ordini del nuovo Xiaomi Mi Note 10 Pro, nuovo smartphone che va ad ampliare la gamma Note 10 in Europa. Il device in questione è la versione europea dello Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition già disponibile da tempo in Cina. Per ora, lo smartphone non è ancora ordinabile in Italia.

Rispetto allo Xiaomi Mi Note 10, disponibile anche in Italia, il nuovo Xiaomi Mi Note 10 Pro può contare su di un sensore da 108 Megapixel con obiettivo 8P (invece che 7P) e su 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno (invece che 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage).

Le colorazioni disponibili sono la verde e la nera. Per quanto riguarda il mercato spagnolo, il nuovo Xiaomi Mi Note 10 Pro è disponibile in pre-ordine con un prezzo di 649 Euro. Comprandolo sullo store di Xiaomi Spagna si riceverà un coupon di 100 Euro. In Italia, invece, il prezzo di vendita è di 699 Euro.

Confermate, invece, tutte le altre specifiche tecniche. Anche il nuovo Xiaomi Mi Note 10 Pro, infatti, può contare su di un display Super AMOLED da 6,47 pollici con risoluzione Full HD+ e notch a goccia affiancato da un SoC Qualcomm Snapdragon 730G e da una maxi-batteria da 5.260 mAh.