Samsung Galaxy S11: cambio di nomenclatura in arrivo per i futuri top di gamma

Secondo un tweet di Ice Universe, leaker sempre molto affidabile in merito alle news relative a Samsung, i futuri top di gamma Samsung Galaxy S11 potrebbero arrivare sul mercato con una nomenclatura differente rispetto a quanto ipotizzato nelle ultime settimane.

La gamma Samsung Galaxy S11, infatti, potrebbe chiamarsi Samsung Galaxy S20. Se questo cambio verrà confermato, quindi, i futuri top di gamma di Samsung potrebbero chiamarsi S30, S40 etc. Al momento, non ci sono ancora ulteriori conferme sul possibile cambio di nomenclatura per i futuri top di gamma di Samsung ed è probabile che la casa coreana non abbia ancora preso una decisione definitiva considerando che mancano ancora due mesi alla presentazione.

Sembra confermato, invece, lo schema che prevede il lancio di più varianti in contemporanea con il Samsung Galaxy S11/S20 Plus che sarà il top di gamma (il display sarà da 6.9 pollici) e che sarà affiancato da altre due varianti (S11/S20 e S11e/S20e). Per il momento non ci resta che restare in attesa dell’arrivo di ulteriori aggiornamenti in merito ai nuovi top di gamma di casa Samsung in arrivo sul mercato nel corso dei prossimi mesi. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.