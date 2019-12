OnePlus Concept One in arrivo al CES 2020: ecco cosa potrebbe essere

In occasione del CES 2020 di Las Vegas di inizio gennaio, OnePlus presenterà, come già annunciato in via ufficiale nel corso delle ultime settimane, il progetto OnePlus Concept One, un nuovo prototipo che dovrebbe anticipare un futuro device dell’azienda cinese, impegnata ricordiamo nello sviluppo della nuova gamma OnePlus 8 in uscita nel corso del 2020.

Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo OnePlus Concept One potrebbe essere il prototipo di uno smartphone pieghevole che, in futuro, andrà ad espandere la gamma di OnePlus. Al momento, non è chiaro se il progetto presenterà un design simile al Galaxy Fold oppure al più recente Motorola Razr.

Da notare, inoltre, che il nuovo OnePlus Concept One, stando ad altri rumors, potrebbe presentare anche il supporto ad una ricarica ultra-veloce (a 100 W) e introdurre le nuove fotocamere sotto al display, un elemento che è destinato a diventare un punto di riferimento per il futuro del settore smartphone.

Per ora, quindi, non ci resta che attendere il prossimo 7 gennaio 2020, data scelta da OnePlus per la sua conferenza al CES 2020, per scoprire tutti i dettagli sul futuro OnePlus Concept One. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul progetto della casa cinese che proverà a rivoluzionare il mercato con un nuovo prototipo