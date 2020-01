Android 10 ad un passo per Samsung Galaxy S9 e Galaxy A80

Samsung Galaxy S9 e Galaxy A80 riceveranno a brevissimo il major update ad Android 10: il produttore asiatico è particolarmente attivo, in questo periodo, sul fronte aggiornamento software e il primo mese del 2020 potrebbe portare novità importanti sugli smartphone sopracitati.

Un indizio probabilmente decisivo sul rilascio a stretto giro di posta della versione stabile di Android Q (accompagna dall’interfaccia personalizzata One UI 2.0) su Galaxy S9 e Galaxy A80 è arrivato in queste ore: entrambi i device hanno infatti ricevuto la certificazione WiFi Alliance con la nuova versione del robottino verde. L’ente di certificazione non ha fornito ovviamente tempistiche più precise in merito al rilascio, ma non è complicato immaginare che non ci sarà troppo da attendere.

Tra i due, comunque, è Samsung Galaxy S9 quello ad essere destinato a ricevere Android 10 stabile per primo. Il programma di beta testing va ormai avanti da quasi due mesi e l’ultima versione rilasciata, oltre a contenere le patch di sicurezza aggiornate a questo mese di dicembre, è stata caratterizzata da poche risoluzione di bug, segno che siamo ormai sulla retta finale. Il tutto senza dimenticare che il major update è già arrivato sul Galaxy Note 9, il cui programma beta era partito praticamente in contemporanea.

