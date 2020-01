Apple lancerà quest’anno un iPad con supporto al 5G mmWave?

Arriva da Digitimes un’interessantissima indiscrezione che riguarda il futuro iPad Pro. Ebbene, stando al sito in questione la versione “top” del tablet di Cupertino quest’anno dovrebbe essere lanciata con supporto allo standard di connessione 5G mmWave.

Non solo: Digitimes fa riferimento anche ad un’azienda taiwanese, la Advanced Seminconductor Engineering, indicandola come fornitrice delle antenne che verranno montate sul device. Che si tratti di un iPad Pro è facilmente deducibile considerato che parliamo di una feature ad oggi presente davvero su pochi dispositivi mobili.

C’è comunque curiosità per capire se Apple seguirà il solito schema, con le funzionalità “top” chiamate ad esordire sugli iPhone prima dell’arrivo su iPad, oppure se in questo caso (anche per ottenere qualche riscontro pratico su eventuali problematiche) avverrà il contrario come accaduto pochissime volte in passato.

Certo è che raramente la linea iPad si è trovata sotto i riflettori come negli ultimi mesi. Leak e render sono arrivati a profusione negli ultimi mesi: le indiscrezioni sembrano comunque concordare sul fatto che durante la primavera debbano essere ufficializzati due nuovi modelli con display da 11 e 12,9 pollici (quest’ultimo probabilmente con un nuovissimo schermo mini-LED), caratterizzati dallo stesso comparto fotografico (quindi con tre sensori posteriori) di iPhone 11 Pro e Pro Max.