OnePlus 8 Pro, sempre più probabile il foro sul display

OnePlus punta ad un 2020 di “conferme”: dopo aver alzato l’asticella nello scorso anno e lanciato apertamente la sfida ai giganti del settore, alzando (non poco) i prezzi dei suoi device, l’azienda cinese è chiamata a consolidare la quota di mercato ottenuta anche in Europa grazie a scelte particolarmente coraggiose.

Così se col 7 Pro non si è esitato a presentare una fotocamera frontale “pop-up”, col futuro OnePlus 8 Pro si punterà ad una soluzione ancora più “pulita” e di certo più pratica. Ci riferiamo alla presenza di un foro sul display chiamato ad integrare proprio il sensore anteriore.

Questa novità, d’altronde, era già stata ipotizzata alcuni giorni fa da OnLeaks, sempre particolarmente attendibile nelle anticipazioni riguardanti il produttore asiatico. Oggi è arrivata un’ulteriore conferma grazie al materiale condiviso da Gizmochina.

La fonte in questione ha pubblicato i render forniti da aziende che produrranno i salva-schermi in vetro temperato per il futuro top di gamma. Ebbene, come vedete nelle immagini in alto, una di esse ha addirittura previsto un taglio netto nella zona del foro. Una soluzione decisamente estrema e che non sappiamo fino a che punto veritiera.

Di certo sappiamo già che il prossimo OnePlus 8 Pro vanterà un display con refresh rate a 120 Hz: il produttore proprio non stava nella pelle e ha annunciato la novità ai suoi utenti con l’invio di una mail.