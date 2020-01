Da non credere, comincia il roll out di Android 10 stabile su Samsung Galaxy S9!

Davvero incredibile la vicenda del rilascio della versione stabile di Android 10 su Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus. Inizialmente previsto proprio per questo mese di gennaio, l’aggiornamento sembrava dover subire un importante ritardo: dalla Germania assicuravano che il tutto era slittato a marzo, una notizia che – ovviamente – non era andata giù ai tanti possessori del top di gamma di inizio 2018.

Durante lo scorso fine settimana, invece, diverse divisioni locali di Samsung (tra cui quella italiana) avevano provato a calmare le acque annunciando l’arrivo del major update a febbraio. Oggi, invece, lo scenario torna al punto iniziale, col roll out di Android 10 su Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus che è ufficialmente partito da qualche ora.

I primi feedback arrivano da Olanda e Germania (come spesso accade in Europa) oltre che dagli Stati Uniti. Per il momento sono coinvolti alcuni modelli brandizzati mentre non c’è ancora traccia del major update sui Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus che avevano partecipato alla beta di Android 10 con One UI 2.0.

Il firmware ha un peso di 1,76 GB e contiene le patch di sicurezza Android aggiornate a questo mese di gennaio. Con ogni probabilità, non passerà troppo tempo prima che il roll out arrivi anche sui modelli italiani. Intanto, per chi volesse, Samsung Galaxy S9 è in vendita su Amazon ad un prezzo top: Samsung Galaxy S9 Smartphone, Blu/Coral Blue, Display 5.8", 64 GB Espandibili, Dual SIM [Versione Italiana]