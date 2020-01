iPhone 11 Pro Max, per DxOMark la fotocamera anteriore è ok ma è lontana dalla vetta

Ormai da alcuni mesi DxOMark ha ampliato il ventaglio delle sue recensioni, fino a poco tempo fa limitate alle fotocamere posteriori degli smartphone in commercio. Il portale specializzato ha introdotto l’analisi anche del comparto audio e, soprattutto, delle fotocamere anteriore, visto che la qualità dei selfie è un particolare sempre più tenuto in considerazione dagli utenti.

Oggi i francesi hanno messo sotto la lente d’ingrandimento la selfie-cam di iPhone 11 Pro Max. Cominciamo col dire che il punteggio ottenuto è buono (91), consente di stabilirsi nella top ten ma non è sufficiente per avvicinarsi alla vetta. Huawei Nova 6 5G (100), Samsung Galaxy Note 10+ (99) e Asus ZenFone 6 (98) restano lontani.

Rispetto al predecessore, iPhone Xs Max, il salto in avanti è comunque notevole, grazie anche ad alcune nuove funzionalità come la registrazione dei video in 4K. A proposito, nello specifico la fotocamera anteriore di iPhone 11 Pro Max ha ottenuto 93 punti per le foto e 90 per i video. Nel primo caso spiccano accuratezza esposizione e il livello dei dettagli dei volti in primo piano, mentre lascia a desiderare il bilanciamento del bianco, non ottimale.

Per quanto riguarda i video, invece, bene gamma cromatica e stabilizzazione, mentre si soffre in condizioni ambientali con poca luminosità. La recensione completa della selfie-cam di iPhone 11 Pro Max potrete trovarla qui, mentre su Amazon il device è disponibile ad un ottimo prezzo: Apple iPhone 11 Pro Max (64GB) - Grigio Siderale