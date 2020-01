Motorola Edge Plus: nuovo top di gamma in arrivo a febbraio

Motorola ha diverse novità in arrivo per il prossimo futuro. Dopo il lancio del Motorola Razr con display pieghevole, infatti, il marchio americano di proprietà di Lenovo si prepara a presentare i nuovi mid-range Moto G8 e G8 Power, di cui vi abbiamo parlato questa mattina. In occasione del Mobile World Congress 2020 ci sarà, inoltre, il debutto di un nuovo top di gamma che permetterà a Motorola di rientrare nel segmento della fascia alta dopo diversi anni.

Il progetto in questione si chiamerà Motorola Edge Plus e dovrebbe presentare un display con i bordi curvi, probabilmente con tecnologia OLED, come già avviene per altri top di gamma Android attualmente disponibili sul mercato. A gestire il nuovo flagship di Motorola ci sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 865 con supporto alle reti 5G.

Al momento, le informazioni sul device sono ancora limitate. Il nuovo Motorola Edge Plus dovrebbe essere un Android One con sistema operativo Android 10 e poter contare su di un massimo di 12 GB di memoria RAM. Maggiori dettagli in merito al progetto arriveranno, di certo, nelle prossime settimane.

L’evento di presentazione del nuovo top di gamma di Motorola è in programma per il prossimo 23 febbraio, alle 19 ora italiana.Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.