Sony Xperia 1 e Xperia 5, ecco le patch di gennaio

Giornata di aggiornamenti in casa Sony. Nelle ultime ore il produttore nipponico ha rilasciato un update per tre dei suoi smartphone, andando a coinvolgere la diffusissima gamma Xperia. Più nello specifico parliamo di Sony Xperia 1, Xperia 5 e Xperia L2; andiamo a capire nel dettaglio le novità.

Occhi puntati ovviamente sui primi due device: Sony Xperia 1 e Xperia 5 hanno ricevuto le patch di sicurezza Android aggiornate a questo mese di gennaio 2020, all’interno della release 55.1.A.3.49. E’ importante sottolineare che per entrambi gli smartphone si tratta di un firmware basato su Android 10, arrivato ormai nella sua versione stabile da quasi due mesi.

Per quanto riguarda, invece, Sony Xperia L2 i possessori dovranno accontentarsi delle patch di sicurezza risalenti al mese di dicembre 2019, contenute nella build 49.0.A.6.107. In tutti e tre i casi non arrivano feedback su qualche mercato particolare dove ha preso il via il roll out: il rilascio quindi è avvenuto globalmente e nelle prossime ore dovrebbero essere raggiunti anche gli utenti italiani.

Ricordiamo che Sony, come vi abbiamo raccontato stamattina in questo articolo, presenterà a Barcellona un nuovo top di gamma con supporto alla connettività 5G.