Samsung Galaxy Z Flip, ecco le possibili colorazioni

Comincia a salire in modo deciso l’attesa per l’evento Unpacked che Samsung terrà il prossimo 11 febbraio e durante il quale il colosso coreano presenterà il suo nuovo top di gamma, il Galaxy S20. Ci sarà spazio, però, non solo per la terza generazione degli auricolari true wireless, i Galaxy Buds+, ma anche per il nuovo smartphone con display pieghevole.

Di Samsung Galaxy Z Flip abbiamo parlato più volte nelle ultime settimane e sappiamo cosa aspettarci nell’evento in programma tra due settimane. Mancano pochi dettagli e oggi viene svelato un ulteriore particolare, quello relativo alle colorazioni con cui il “foldable” approderà sul mercato.

Stando a quanto dichiara oggi ‘Sammobile“, Samsung Galaxy Z Flip sarà disponibile in oro, nero, viola e argento. L’attenzione dovrebbe essere rivolta proprio su quest’ultima versione che dovrebbe essere caratterizzata da un pattern decisamente particolare che contribuirà a donare un tocco ancora più unico ed identitario allo smartphone.

Per chi non avesse seguito la vicenda negli ultimi giorni, ricordiamo che è trapelato anche quello che dovrebbe essere il prezzo di lancio di Samsung Galaxy Z Flip: probabile che costerà 1.599 euro e che, quindi, nonostante una scheda tecnica che non si preannuncia di primissimo piano, non sarà molto più economico di quello che è considerato il suo competitor diretto, il Motorola RAZR.