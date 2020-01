iPhone 9: uscita in ritardo a causa della diffusione del Coronavirus in Cina

Apple dovrebbe avviare nel mese di marzo le vendite del nuovo iPhone 9, il nuovo entry level della casa di Cupertino che riprenderà il design di iPhone 8 ma proponendo specifiche tecniche aggiornate con l’introduzione del SoC Apple A13 dei nuovi iPhone 11.

Dalla Cina, intanto, arrivano voci in merito ad un possibile ritardo nell’avvio della produzione di serie del nuovo iPhone 9. La causa è sempre la diffusione del Coronavirus che sta creando enormi problemi in diverse aree del territorio cinese.

Apple potrebbe, quindi, essere costretta a rivedere i suoi piani di lancio del nuovo iPhone 9. I livelli produttivi, infatti, potrebbero non essere sufficienti per soddisfare le richieste iniziali e questo potrebbe comportare uno spostamento della data di uscita dello smartphone, almeno in alcuni mercati internazionali.

Ricordiamo che il nuovo iPhone 9 potrà contare su di un display LCD da 4.7 pollici con risoluzione HD e sul SoC Apple A13 Bionic supportato da 3 GB di RAM e almeno 64 GB di storage. Il device avrà una fotocamera posteriore singola e potrà contare sul sensore di impronte digitali integrato nel tasto Home.

Per il momento, non si conosce ancora il prezzo del nuovo iPhone 9, un fattore determinate per valutarne il successo. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.