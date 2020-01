Due nuove colorazioni per Redmi 8 e Note 8 Pro

Redmi ha fatto il pienone di vendite nel 2019 ma, a quanto sembra, non vuole di certo cullarsi sugli allori. In attesa dei nuovi modelli, il produttore cinese ha deciso di rilanciare due smartphone che, a ragione, sono considerati i best-buy per eccellenza dello scorso anno.

Parliamo di Redmi 8 e Redmi Note 8 Pro, entrambi sul mercato con una nuova colorazione a testa come testimoniano le immagini che trovate ad inizio articolo. Più nello specifico per il Redmi 8 arriva la versione in “Phantom Red” mentre il Note 8 Pro può ora contare sulla colorazione “Twilight Orange”. Va sottolineato che nel primo caso è coinvolta soltanto la variante con 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno, mentre nel secondo caso la configurazione interessata è quella da 6+128 GB.

Vale la pena inoltre ricordare che entrambi gli smartphone sono disponibili sul mercato con 3 colorazioni di base. Redmi 8 fu lanciato in Fairy Green, Sapphire Blue e Carbon Ash, mentre Redmi Note 8 Pro arrivò in Fritillaria White, Ice Emerald e Light Fray. Non sono segnalate variazioni di prezzo per le nuove versioni che saranno disponibili da domani nel mercato cinese. L’azienda non ha comunicato un eventuale lancio anche in Europa.

Redmi 8, intanto, è disponibile ad un ottimo prezzo su Amazon: Xiaomi Redmi 8 Smartphone 3GB RAM + 32GB ROM, Schermo Dot Drop da 6,22", Processore Octa-core 439 Snapdragon,Doppia Fotocamera Posteriore da 12 MP + 2MP Versione Globale (Nero)