Quanti Samsung Galaxy Fold sono stati venduti? Ecco le cifre ufficiali

Nonostante il suo arrivo sul mercato sia stato un’odissea in piena regola, alla fine Samsung Galaxy Fold è riuscito a convincere gli appassionati e, soprattutto, a garantire ottimi numeri al colosso coreano. Non si tratta delle cifre che circolarono il mese scorso e che parlarono di un milione di spedizione ma Samsung può dirsi pienamente soddisfatta del suo primo smartphone con display pieghevole.

Dj Koh, numero uno dell’azienda, è intervenuto durante il CES 2020 di Las Vegas e ha confermato che le vendite complessive hanno raggiunto un numero compreso tra le 400mila e le 500mila unità. Tradotto: visto che il prezzo di listino è superiore ai 2000 dollari (o euro), il fatturato complessivo ha raggiunto il miliardo. Non male se si pensa che si tratta di un dispositivo che ha aperto un nuovo segmento di mercato e che, appunto, era stato caratterizzato da enormi problemi in fase di produzione (e test).

Samsung non ha comunicato i dati relativi ai singoli mercati, anche se non è complicato immaginare che siano stati Stati Uniti e Corea del Sud i paesi dove il pieghevole (prodotto in quantità limitata) ha riscosso più successo.

Con la seconda generazione di Samsung Galaxy Fold il produttore asiatico cambierà totalmente strategia: il form factor sarà completamente diverso, con piegatura in stile Motorola Razr, e la scheda tecnica non sarà di primissima fascia (a partire dallo Snapdragon 855 invece dell’865) per consentire di venderlo a meno di 1.000 dollari.