Huawei Mate 20 X 5G, Android 10 rilasciato in Europa

Huawei Mate 20 X 5G è stato il primo smartphone del colosso cinese col supporto al nuovo standard di connessione: lanciato a luglio anche in Italia, oggi il device sta cominciando a ricevere il suo primo major update. In diversi paesi europei, infatti, è segnalato l’arrivo della nuova EMUI 10 basata su Android 10.

La versione del firmware in roll out è la 10.0.0.187, mentre il peso complessivo è pari a 4,35 GB. Non ci sono novità particolari nel changelog ufficiale, considerato che sono citate tutte le nuove funzionalità e caratteristiche della EMUI 10 che già abbiamo imparato a conoscere negli ultimi mesi: dal magazine style al colore Morandi, passando per la dark mode attivabile di default, le nuove animazioni e tanto altro.

I primi feedback stanno arrivando da possessori di Huawei Mate 20 X 5G brandizzati Vodafone: non è la prima volta che i modelli venduti dal noto operatore (ci riferiamo anche agli altri top di gamma Huawei) anticipano anche i no-brand nel rilascio della EMUI 10.

Detto che il roll out dovrebbe coinvolgere le unità in circolazione in Italia a strettissimo giro di posta, si può controllare manualmente la presenza dell’aggiornamento recandosi sulla voce Aggiornamenti software tra le impostazioni di sistema o, in alternativa, usare l’app HiCare.

Huawei Mate 20 X in versione 4G è in vendita su Amazon: Gooplayer per Huawei Mate 20 x 7,2 pollici Dual SIM cellulare 4G LTE Octa Core Android 9.0 2244 1080 5000mAh impronta ID NFC 6GB+128GB Phantom Silver