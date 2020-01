Huawei P40 potrebbe costare meno del previsto

Arrivano indiscrezioni parecchio interessanti sulla linea Huawei P40 e che riguardano il prezzo di lancio del prossimo top di gamma (con relative versioni). E’ il leaker @RODENT950 ad ipotizzare un deciso calo dl prezzo, sorprendente nelle cifre ma tutto sommato prevedibile per quella che sarà una mancanza già annunciata.

Huawei P40, come già accaduto col Mate 30, sarà infatti privo dei servizi Google. Si tratta di un dettaglio che si farà sentire concretamente con un risparmio di non poco conto per quanto riguarda le licenze GMS che non saranno quindi acquistate. Huawei da un lato vedrà quindi abbassarsi i costi di produzione, dall’altro sarà costretta ad ovviare a questa mancanza proponendo prezzi ultra-competitivi ai suoi utenti.

Ecco allora che per la fonte in questione la versione standard di Huawei P40 potrebbe essere piazzato in una fascia di prezzo tra i 470 e i 600 euro; tanto per avere un riferimento, il P30 fu lanciato a 799,90 euro anche se ora è disponibile ad un prezzo bassissimo su Amazon: Huawei P30 15,5 cm (6.1") 6 GB 128 GB Dual SIM ibrida 4G Nero 3650 mAh. Il calo riguarderebbe inoltre anche gli altri modelli previsti: Huawei P40 Pro potrebbe costare circa 800 euro (il P30 Pro arrivò a 999,90 euro), mentre il nuovo P40 Premium o PE (ne abbiamo parlato ieri in questo articolo) si dovrebbe assestare sui 999 euro.