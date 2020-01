Huawei P40 Pro non avrà alcun notch (a differenza del P30 Pro e del P40 “standard”)

Arriva dal leaker Teme (@RODENT950) del materiale interessante che riguarda l’attesissimo Huawei P40 Pro. Il prossimo top di gamma potrà contare, come già accaduto in passato, su un comparto fotografico eccezionale ma anche su un display di assoluto livello.

Proprio in questo senso vanno le immagini che troverete in basso. Il leaker in questione ha infatti avuto modo di mostrare gli schermi di Huawei P30, P30 Pro e Honor Magic 2. Andando ad analizzare più attentamente i primi due display (da sinistra), si nota subito la differenza principale – almeno dal punto di vista estetico – tra i due device.

Huawei P40 Pro, infatti, non avrà alcun tipo di notch (dovrebbe così essere usato un foro sul display per utilizzare la selfie-cam), a differenza di quanto accadde lo scorso anno col P30 Pro e di quanto accadrà tra un paio di mesi sul P40 “standard” che invece vanterà un classico notch a goccia.

Detto che i bordi sono praticamente identici sulle due versioni, va sottolineato che RODENT950 ha messo sotto i riflettori anche il livello di curvatura del display, piuttosto pronunciato non solo sui lati ma anche in alto ed in basso.

