Samsung Galaxy S9 riceve la sesta beta di Android 10

Siamo ormai nella retta finale: da poche ore è stata rilasciata la sesta beta di Android 10 per Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus. Si tratta ovviamente di un indizio chiaro che la release della versione stabile è dietro l’angolo, considerato anche il changelog ufficiale.

Sì, perché chi riceverà la nuova build contrassegnata dalla sigla G96 * XXU7ZTA9 (come sempre l’asterisco è rappresentato da un carattere che varia dalla versione standard di Samsung Galaxy S9 e quella Plus) e dal peso di poco superiore ai 116 MB, noterà che non ci sono novità sostanziali a livello di funzionalità, mentre i bug risolti sono ormai ridotti al lumicino. Più in particolare si fa riferimento ai problemi riguardanti il PIN in Samsung Pay e le difficoltà ad attivare la connessione dati con gli operatori virtuali. Entrambi i problemi sono stati “fixati”.

Per il momento sono gli utenti indiani di Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, ovviamente aderenti al programma beta, ad essere stati coinvolti da quest’ultimo rilascio ma presto il roll out riguarderà anche gli altri mercati dov’è stato lanciato lo One UI 2.0 Beta Program.

Ricordiamo che la versione stabile di Android 10 (con Samsung One UI 2.0) su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus è stata annunciata nel corso di questo mese di gennaio anche dalla divisione italiana del gigante coreano.

