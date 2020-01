Huawei Watch GT Active, venduto e spedito da Amazon, al miglior prezzo di sempre: 120 euro!

Arriva all’improvviso, e a sorpresa, una ghiottissima offerta su Amazon che vede come protagonista l’apprezzatissimo Huawei Watch GT Active. Parliamo dello smartwatch lanciato nel marzo del 2019 ad un prezzo di listino di 249 euro e che ora, udite udite, sulla nota piattaforma di e-commerce è disponibile a 119,90 euro.

A rendere l’offerta ancora più interessante, e imperdibile per chi fosse alla ricerca di uno smartwatch non eccessivamente caro, è la formula “Venduto e spedito da Amazon“: spedizione gratuita e “sicura” in tutta Italia e assoluta garanzia sulla qualità e originalità del prodotto acquistato.

La versione in vendita per questa promozione è quella in verde, peraltro una delle più affascinanti dell’intera lineup. Huawei Watch GT Active si presenta con un display AMOLED da 1.39 pollici e può vantare una cassa in acciaio inox da 46 mm senza dimenticare le finiture in ceramica che gli regalano di certo un tocco di classe in più.

Sul discorso funzionalità c’è davvero da leccarsi i baffi: dalla nuova TruSeen 3.0, la tecnologia proprietaria per il monitoraggio del sonno, ai sensori per il battito cardiaco, passando per tutti gli strumenti di rilevamento dell’attività fisica (compreso il nuoto, Huawei Watch GT Active è resistente fino a 5 ATM), non ci sono mancanze. Qui potrete trovare più informazioni sulla scheda tecnica.

Huawei Watch GT Active è in offerta su Amazon a 119,90 euro, ecco il link per approfittarne: Huawei Watch GT Active Smartwatch con Autonomia Batteria fino a 2 Settimane, Display Touch 1.39" AMOLED, Fitness Tracker con GPS, Rilevazione Battito Cardiaco, Resistente all'Acqua 5 ATM, Verde Scuro