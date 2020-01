Il nuovo Fluid Display a 120 Hz di OnePlus si mostra in un video

OnePlus sta mettendo in moto un’importante campagna di promozione per una delle caratteristiche principali del suo prossimo smartphone. Il produttore cinese ha ripetuto più volte, sottolineandolo con entusiasmo e informando addirittura i suoi utenti con una mail, che OnePlus 8 Pro (e probabilmente anche la versione standard) vanterà un display con refresh rate a 120 Hz.

Oggi, sul profilo Twitter ufficiale, l’azienda ha postato un video che dovrebbe chiarire le idee a chi non sa bene a cosa si faccia riferimento quando si parla di frequenza d’aggiornamento. OnePlus ha più volte ricordato che non saranno solo le sessioni di gaming a trarne beneficio, ma anche l’utilizzo quotidiano dell’interfaccia utente.

Il filmato che troverete cliccando su questo link mostra ad esempio le differenze nello scroll su Twitter tra un display con refresh rate a 60 Hz e il prossimo Fluid Display a 120 Hz. Seppure non evidentissime, si possono comunque apprezzare senza troppe difficoltà.

Non va dimenticato, inoltre, che Pete Lau aveva già sbolognato alcuni dettagli tecnici del nuovo Fluid Display. Tra questi spiccano la luminosità massima che arriverà addirittura a 1000 nit, una calibrazione del colore automatica e, senza scendere troppo in tecnicismi, una resa cromatica che si preannuncia davvero al top. Come accennato in precedenza, sarà interessante capire se lo schermo in questione sarà prerogativa solo del modello Pro di OnePlus 8.