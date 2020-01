Xiaomi Mi 10: quattro fotocamere posteriori e display a 120 Hz tra le specifiche

Tra i principali top di gamma in arrivo nel corso dei prossimi mesi c’è anche il nuovo Xiaomi Mi 10. Lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del mese di febbraio o, al massimo, nel corso del mese di marzo. In attesa della presentazione ufficiale, in queste ore arrivano online nuovi dettagli sulla scheda tecnica ed, in particolare, sul comparto fotografico.

Il nuovo Xiaomi Mi 10 avrà una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 Megapixel che sarà supportato da un sensore grandangolare e da un teleobiettivo. A completare il comparto fotografico posteriore ci sarà un sensore 3D ToF. Nella parte anteriore, invece, troveremo una fotocamera singola inclusa nel foro sul display AMOLED.

A proposito di display, il nuovo Xiaomi Mi 10 includerà il supporto ad un refresh rate di 120 Hz ed un sensore di impronte digitali sotto al pannello. A gestire il funzionamento dello smartphone troveremo, invece, il SoC Qualcomm Snapdragon 865 che sarà supportato da varie combinazioni di RAM e storage. Il nuovo Xiaomi Mi 10 arriverà con Android 10 pre-installato.

Ricordiamo che Xiaomi lancerà anche lo Xiaomi Mi 10 Pro che, molto probabilmente, arriverà sul mercato in parallelo al lancio del Mi 10. Maggiori dettagli in merito arriveranno nel corso delle prossime settimane.