Samsung Galaxy S9, S9+ e Galaxy Note 8 ricevono le patch di gennaio

Tempo di aggiornamenti per Samsung Galaxy S9 (compresa la versione Plus) e per il Galaxy Note 8: i tre ex top di gamma nelle scorse ore hanno cominciato a ricevere un update che porta con sé le più recenti patch di sicurezza Google, quelle aggiornate a questo mese di gennaio.

Mentre vi scriviamo i primi feedback arrivano dalla Francia per quanto riguarda Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, mentre il Note 8 sta ricevendo l’aggiornamento in Germania. Come sempre in questi casi, non bisognerà attendere troppo (al massimo entro fine settimana) prima che il roll out finisca per coinvolgere anche gli esemplari in commercio in Italia. Chi è particolarmente impaziente di ricevere il nuovo pacchetto (non dovrebbero comunque esserci ulteriori novità oltre all’aspetto relativo alla sicurezza), può comunque controllarne manualmente la presenza nella relativa voce tra le impostazioni di sistema.

La build per il Galaxy S9 è contrassegnata dalla sigla G96*FXXS7CTA1 (l’asterisco, lo ricordiamo, è sostituito da un carattere diverso per i due modelli), mentre il codice N950FXXS8DSL3 è relativo all’update che riguarda invece i Galaxy Note 8 europei, quelli col processore Exynos a bordo.

Vale la pena ricordare che proprio due giorni fa è stata rilasciata la sesta beta di Android 10 per Samsung Galaxy S9 (clicca qui per saperne di più).