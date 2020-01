WhatsApp, la dark mode è pronta al rilascio

Dopo un 2019 sicuramente positivo dal punto di vista degli aggiornamenti (sia legati alla sicurezza che alla user experience), WhatsApp è ora chiamata in questa prima parte di 2020 a portare alcune delle novità di cui ormai si vocifera da mesi. Tra le più attese c’è di certo il tema scuro, o se preferite la dark mode.

Come abbiamo avuto modo di commentare in più occasioni, alcune versioni beta rilasciate in passato hanno mostrato come di fatto il team di sviluppo abbia completato il lavoro. Restano probabilmente da sistemare pochi dettagli estetici, ma è palese che il rilascio di una versione stabile di WhatsApp con a bordo la dark mode sia dietro l’angolo. Non è complicato immaginare un aggiornamento nel giro di 2-3 settimane.

A dare ancora più credito a questa ipotesi è l’immagine condivisa oggi da WABetaInfo. Come al solito sono state setacciate le righe di codice dell’ultima beta e nell’apk è stato trovato un nuovo indizio: come vedete in alto, la didascalia in cui si avvisano gli utenti ad inizio di una conversazione circa la crittografia end-to-end ha ora dei caratteri gialli con lo sfondo nero.

Ricordiamo che WhatsApp non ha reso disponibile il tema scuro a livello pubblico neppure per coloro che sono iscritti al programma beta (ci si può iscrivere cliccando qui).