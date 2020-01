Xiaomi Mi Mix 2S, ecco la versione stabile di Android 10

Xiaomi Mi Mix 2S continua ad essere sotto i riflettori grazie ad un nuovo importante aggiornamento. Gli utenti che possiedono l’ex top di gamma ricorderanno che circa un mese fa il device ha ricevuto la nuova MIUI 11 anche se in quel caso l’interfaccia personalizzata era ancora basata su Android Pie 9. Ora, dopo il lancio di una beta avvenuto a breve distanza, oggi è ufficiale il rilascio di Android 10 stabile.

La notizia arriva dalla Cina: il roll out, come spesso accade in casa Xiaomi, riguarderà così prima il mercato interno e bisognerà pazientare ancora qualche settimana prima che giunga anche in Europa. Nel changelog ufficiale, oltre a far riferimento alla MIUI 11.0.1, si spiega che per problemi di compatibilità con la nuova versione del robottino verde non ci saranno le consuete app di terze parti pre-installate.

Dall’Ambient Display alla dark mode presente di default, sono ovviamente numerose le novità che arriveranno su Xiaomi Mi Mix 2S. Che, lo ricordiamo, è stato protagonista di un ottimo successo anche in Italia grazie ad un rapporto qualità-prezzo all’epoca formidabile. Tra i punti di forza della scheda tecnica ricordiamo lo Snapdragon 845, la dual cam posteriore da 12+8 MP, la batteria da 3.400 mAh e un display in Full HD+ da 5.99 pollici.

Xiaomi Mi Mix 2S è in offerta su Amazon, ecco il link: Xiaomi Mi Mix 2S Dual SIM 128 GB 6 GB RAM Black