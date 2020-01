iPad in offerta su Amazon, ecco tutti i modelli in sconto

Continuano le offerte Amazon per la gamma iPad. Se siete alla ricerca di un nuovo tablet, anche considerando le poche alternative presenti nel mercato Android, le offerte dedicate agli iPad sono da valutare con molta attenzione. Tra i modelli in offerta c’è l‘iPad 2019, ovvero il modello con display da 10.2 pollici e SoC Apple A10 Fusion.

Si tratta del modello “base” di iPad che può essere acquistato ad un prezzo di 339 Euro per la variante da 32 GB e di 429 Euro per la ben più interessante variante da 128 GB. In sconto ci sono anche le varianti Wi-Fi+Cellular. Ecco i link alle offerte:

Tra le offerte Amazon per la gamma iPad segnaliamo anche l’offerta riservata ad iPad Mini, il nuovo modello con display da 7.9 pollici e SoC Apple A12 Bionic. Le configurazioni in sconto sono diverse ed il modello base (Wi-Fi con 64 GB di storage) parte da 399 Euro con 50 Euro di sconto rispetto al prezzo di listino. Ecco il link alle offerte dedicate al tablet compatto di Apple.

In sconto c’è anche la gamma iPad Pro. Da notare la possibilità di acquistare il modello da 11 pollici a partire da 799 Euro con ben 100 Euro di sconto rispetto al prezzo di listino. Ecco il link alle offerte: