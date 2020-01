Honor sarà al MWC 2020 con tante novità

Nonostante i problemi legati al ban USA per Huawei, il marchio Honor, di proprietà della casa cinese, sarà al Mobile World Congress portando diverse novità che dovrebbero arrivare, nel corso del prossimo futuro, anche sul mercato europeo. Honor ha infatti confermato che terrà una conferenza di presentazione il prossimo 24 febbraio alle 17 ora italiana.

Tra le novità in arrivo al MWC 2020 e, quindi, anche in Europa dovrebbe esserci il nuovo top di gamma Honor View 30 Pro, versione internazionale del V30 Pro, smartphone con SoC Kirin 990 presentato lo scorso novembre in Cina. In arrivo dovrebbe esserci anche il mid-range Honor 9X Pro con Kirin 810. Ricordiamo che in Italia è già disponibile Honor 9X con Kirin 710. Lo smartphone può essere acquistato su Amazon:

Honor potrebbe poi presentare alla fiera spagnola dedicata al mondo tech anche il nuovo Honor Magic Watch 2, seconda generazione dello smart watch del brand cinese, e nuovi auricolari true wireless. Da notare, inoltre, il possibile debutto di Honor Magic Book, l’ultrabook disponibile nelle varianti da 14 e 15 pollici con processori Intel Core di decima generazione.

Maggiori dettagli sull’evento Honor del Mobile World Congress 2020 e su tutte le novità che saranno svelate dovrebbero emergere nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.