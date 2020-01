OnePlus 8 e 8 Pro: tra le novità anche un display OLED da 120 Hz

OnePlus è al lavoro sui nuovi OnePlus 8 che dovrebbero essere svelati nel corso della prossima primavera. La casa cinese ha in cantiere tre diversi smartphone con i top di gamma OnePlus 8 e 8 Pro che saranno affiancati dal mid-range OnePlus 8 Lite. Le ultime indiscrezioni sulla nuova gamma OnePlus 8 ci anticipano alcune novità che caratterizzano il display.

Come lasciato intendere di recente anche da Pete Lau di OnePlus nel corso di un’intervista, la nuova gamma di smartphone della casa cinese includerà anche display OLED con refresh rate massimo di 120 Hz. Questa novità dovrebbe riguardare i nuovi OnePlus 8 e 8 Pro e non la variante Lite.

Gli utenti potrebbero avere la possibilità di scegliere la frequenza di aggiornamento del display tra tre opzioni (60, 90 e 120 Hz). Ricordiamo che gli attuali OnePlus 7 si spingono sino ad un massimo di 90 Hz. La casa cinese punta a realizzare i i migliori OnePlus di sempre ed il display sarà un componente chiave dei nuovi smartphone in arrivo sul mercato.

Ulteriori conferme in merito alla presenza del supporto ai display a 120 Hz per i nuovi OnePlus 8 e 8 Pro dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sui nuovi smartphone OnePlus in uscita in primavera.