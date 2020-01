Motorola Moto G7 e G7 Plus in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

Se siete alla ricerca di uno smartphone economico dall’ottimo rapporto qualità/prezzo potete dare un’occhiata alle offerte Amazon di oggi 13 gennaio. Tra i device in offerta, infatti, ci sono anche il Motorola Moto G7 ed il Motorola Moto G7 Plus che possono essere acquistati al prezzo più basso di sempre.

Per quanto riguarda il Motorola Moto G7, l’offerta prevede un prezzo di 169 Euro. In sconto è la versione bianca dello smartphone. Per il Moto G7 Plus, invece, il prezzo è di 209 Euro e le varianti in offerta presentano le particolari colorazioni Indaco e Rosso. I due smartphone sono venduti e spediti da Amazon.

Ecco i link per sfruttare le offerte dedicate a Moto G7 e G7 Plus:

Entrambi gli smartphone possono contare su di un display da 6.2 pollici di diagonale con notch a goccia e risoluzione Full HD+. A gestire il funzionamento dei due Moto G7 troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 636 che viene supportato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno. A cambiare sono i sensori del comparto fotografico, con il G7 Plus che garantisce performance migliori, mentre la batteria è da 3.000 mAh per entrambi.

Le offerte Amazon sui Moto G7 e G7 Plus dureranno sino ad esaurimento scorte. Se siete interessati all’acquisto dovrete sbrigarvi.