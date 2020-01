iPhone 12: tra le novità anche un rinnovato Face ID

Apple continuerà a puntare sul Face ID come sistema di riferimento per il riconoscimento dell’utente e lo sblocco del dispositivo. I nuovi iPhone 12, che come visto nei giorni scorsi dovrebbero essere 4, potranno contare su di una nuova generazione di Face ID che potrà contare su di un hardware rinnovato sotto diversi punti di vista.

Al momento, non è chiaro quali saranno i miglioramenti al funzionamento del Face ID. Tra le ipotesi sul tavolo c’è anche la possibilità che il sistema di riconoscimento di Apple continui a garantire prestazioni molto simili a quanto attualmente si registra su iPhone 11 e 11 Pro.

L’aggiornamento hardware, se quest’ipotesi si rivelerà corretta, potrebbe riguardare esclusivamente lo spazio occupato dalla componentistica del Face ID e, quindi, le dimensioni del notch, destinato a restare ancora per un po’ tra gli smartphone di Apple.

Ricordiamo che i nuovi iPhone 12 verranno presentati in via ufficiale nel corso del prossimo mese di settembre. Tutti e quattro gli smartphone (saranno quattro se i rumors di questa settimana saranno confermati) potranno contare sul supporto al 5G. Ulteriori aggiornamenti in merito ai nuovi iPhone 12 emergeranno nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutte le novità sui futuri smartphone che andranno ad allargare la gamma Apple.