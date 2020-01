Apple potrebbe lanciare quattro iPhone con display OLED nel 2020

Apple potrebbe lanciare ben 6 nuovi iPhone nel corso del 2020. Oltre ai due nuovi entry level (iPhone 9 e iPhone 9 Plus) con display LCD, infatti, la casa di Cupertino potrebbe presentare quattro nuovi iPhone nel corso della seconda metà dell’anno. Questi nuovi smartphone saranno dotati di display OLED e di supporto al 5G.

Secondo gli analisti di UBS, Apple dovrebbe presentare due smartphone per sostituire iPhone 11 e due smartphone per sostituire la coppia iPhone 11 Pro e 11 Pro Max. Gli eredi di iPhone 11, che potrebbero chiamarsi iPhone 12 e iPhone 12 Plus, avranno un display da, rispettivamente, 5.4 e 6.1 pollici, 4 GB di RAM e doppia fotocamera posteriore.

Gli eredi degli 11 Pro, che potrebbero chiamarsi iPhone 12 Pro e Pro Max, avranno, invece, display da 6.1 e 6.7 pollici, 6 GB di memoria RAM e tripla fotocamera posteriore. L’introduzione di questa nuova gamma di smartphone OLED potrebbe portare ad un ulteriore incremento dei prezzi degli iPhone con gli “entry level” iPhone 9 che dovrebbero costare meno dell’attuale iPhone 11.

Maggiori dettagli in merito alle novità che Apple lancerà nel corso dei prossimi mesi arriveranno, senza dubbio, nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti relativi al futuro della gamma iPhone che si appresta a vivere un 2020 davvero pieno di novità.