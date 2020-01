Redmi K30 Pro: nuovi dettagli sulla scheda tecnica in vista del debutto

Tra le novità in arrivo sul mercato smartphone per i prossimi mesi c’è anche il nuovo Redmi K30 Pro, prossimo top di gamma del marchio di Xiaomi che, in futuro, potrebbe arrivare anche in Europa utilizzando, come avvenuto con il predecessore K20, il marchio della casa madre.

In queste ore, in vista del prossimo debutto ufficiale, emergono online nuove conferme sulla scheda tecnica del futuro Redmi K30 Pro. Lo smartphone dovrebbe presentare un display OLED da 120 Hz e risoluzione Full HD+. Il display, inoltre, potrebbe includere un foro per una doppia fotocamera anteriore.

Come facilmente prevedibile, il nuovo Redmi K30 Pro arriverà sul mercato con la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 865 e con il pieno supporto al 5G. Il device sarà abbinato a diverse combinazioni di RAM e storage (si partirà probabilmente da 8/128 GB) e su un comparto fotografico migliorato rispetto al Redmi K30.

Maggiori dettagli in merito al nuovo Redmi K30 Pro potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Un’eventuale commercializzazione europea del nuovo top di gamma di Redmi dovrebbe avvenire nel corso della prossima primavera. Continuate, quindi, a seguirci per tutti gli aggiornamenti sulla gamma Redmi e in particolare sul nuovo top di gamma K30 Pro.