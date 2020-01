Huawei supera Samsung per smartphone 5G venduti nel 2019

Huawei conquista la leadership del mercato smartphone 5G. In attesa dell’arrivo dei nuovi iPhone 5G e della nuova generazione di smartphone Android con supporto al 5G, il 2019 ha registrato il dominio di Huawei sul mercato degli smartphone 5G.

La casa cinese, infatti, ha comunicato di aver venduto più di 6.9 milioni di unità di smartphone 5G nel corso del 2019 in tutto il mondo, nonostante il ban USA abbia rallentato fortemente le vendite. Il successo di Huawei è legato quasi integralmente al successo delle varianti 5G di Mate 30 e Mate 30 Pro che hanno riscosso ottimi risultati di vendita in Cina, mercato in cui Huawei ha registrato una fortissima crescita delle vendite in risposta al ban USA.

Come annunciato nei giorni scorsi, Samsung ha venduto 6.7 milioni di smartphone 5G nel 2019 grazie, soprattutto, al successo delle varianti 5G di S10 e Note 10+. Attualmente, Samsung e Huawei controllano il mercato 5G in vista dell’arrivo dei mid-range 5G (Xiaomi ha già lanciato il nuovo Redmi K30 5G con Snapdragon 765G) e dei nuovi iPhone 5G che andranno a riequilibrare la situazione.

Il successo di Huawei in questi mesi conferma l’importanza del mercato cinese che ha trascinato le vendite di Huawei nel corso degli ultimi mesi. Ulteriori aggiornamenti sulla diffusione degli smartphone 5G arriveranno nel corso dei prossimi mesi.